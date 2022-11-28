Sağlık Bakanlığı işçi alım başvuruları İŞKUR üzeninden alınmaya başladı.11.317 daimi işçi alımının yapılacağı Sağlık Bakanlığı alımı için ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak? Sağlık Bakanlığı işçi alım başvurusu nasıl yapılacak? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı personel alımı için merakla beklenen açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı. Açıklanın ardından 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu ve kadro branş dağılımı gündeme geldi. Peki, İŞKUR giriş Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı, şartlar ve kadro dağılımı nasıl? Sağlık Bakanlığı işçi alım başvurusu nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR erkanı açıldı mı? Detaylar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları İŞKUR esube.iskur.gov.tr adresinden başvurularını gerçekleştirecek. Başvurular 28 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında online olarak yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR ile yayımlanan işçi alımlarına başvurular bazı nitelikler doğrultusunda gerçekleştirilecek. Bu kapsamda genel olarak;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşından büyük olmamak,

Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak,

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ VE KADROLARI NELER?

261 Bilgisayar Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı,

154 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı,

275 Elektrikçi ( Genel ),

3559 Koruma ve Güvenlik Hizmetleri ( Güvenlik Görevlisi ),

604 Hasta Karşılama Yönlendirme Görevlisi,

284 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı,

188 İnşaat Boyacısı / Boyacı,

791 Klinik Destek Elemanı,

121 Marangoz,

5080 Temizlik Hizmetleri ( Temizlik Görevlisi )

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