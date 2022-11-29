Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru ekranı linki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman bitecek?

Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alımı gerçekleştiriyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman bitecek? Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları nasl yapılır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Sağlık Bakanlığı 42 bin yeni sözleşmeli personel alımı için başvurular devam ediyor. Sağlık Bakanlığının yayınladığı ilana başvurmak isteyen vatandaşlar ise Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları ne zamana bitecek? sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları ne zamana bitecek? Detaylar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanına göre başvuru işlemleri 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 28 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. İhtiyaç duyulan hizmet türleri ve mesleklere alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidileceği için başvurularda kişilerin "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi"nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADRO DAĞILIMI NASIL?

Büro Personeli 400 (Lisans)

Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatikçi) 38 (Lisans)

Mühendis (Bilgisayar) 70 (Lisans)

Mühendis (Biyomedikal) 116 (Lisans)

Mühendis (Çevre) 15 (Lisans)

Mühendis (Elektrik/Elektronik) 10 (Lisans)

Mühendis (Endüstri Mühendisliği) 24 (Lisans)

Mühendis (İnşaat) 27 (Lisans)

Destek Personeli (Şoför) 483 (Ortaöğretim)

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ