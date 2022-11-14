Sağlık Bakanlığı personel alımı için gözler ÖSYM kılavuzunda! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı?

Milyonlarca adayın heyecanla beklediği Sağlık Bakanlığı personel alımı için beklenen açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, "İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz." ifadelerini kullandı. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

Sağlık Bakanlığı 85 bin yeni sözleşmeli personel alımı için geri sayım sürüyor. Duyuru bekleyen adayların heyecanı her geçen gün katlanıyor. Son durumdan haberdar olmak isteyen binlerce kişi "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?" diye soruyor. Peki, sağlık bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman? Detaylar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı için başvuru tarihleri paylaşılmadı. Kasım ayında Bakanlık'tan duyuru yapılması bekleniyor. Böylelikle kadro dağılımı da belli olacak. Geçen yıl 20.000 sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı aralık ayında yayımlanmıştı. Sağlık bakanlığının 4/B Sözleşmeli 85 bin yeni personel alımlarının yine bu yıl aralık ayı içerisinde yapılması bekleniyor. Bakan koca konuya ilişkinşunu ifade etti: "31 bin 317 personel ataması için kılavuzun yayınlanacağını da sözlerine ekleyen Bakan Koca; "Biliyorsunuz, 85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz".

SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO BRANŞ DAĞLIMI BELİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.Daha önce Resmi Gazete'de yayımlanan 27 bin personel alımı Cumhurbaşkanlığı kararı ise şu şekildeydi;

Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi. Karara göre; 2022 yıl sonuna kadar 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.