SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU || Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuruları ne zaman?

İlk etapta 19 bin personel alımını tamamlayan Sağlık Bakanlığı, ikinci etapta 18 bin kişilik yeni alım yapacağını duyurdu. Adaylar, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuruları ne zaman sorusunun yanıtını öğrenmek için resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuruları ne zaman? 18 bin personel alımı hangi branşlarda olacak? Sağlık Bakanlığı KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP 18 BİN SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Personel atamalarıyla ilgili bilgi veren Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin kişilik atama ilanımızı yayımlayacağız ve alımları gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

18 BİN PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU VE KADRO DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 18 bin personel atamasına ilişkin tercih kılavuzu ve kadro dağılımı henüz açıklanmadı.