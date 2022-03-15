Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, branş dağılımı ne? Sağlık Bakanlığı personel alımı ş

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli kadrolu alım tarihi belli oldu. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ne merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı personel alım şartları nelerdir adaylar tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, branş dağılımı ne? Detaylar haberimizdedir…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM TARİHİ

Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı. Adaylar tercihlerini, 15 Mart 2022 – 22 Mart 2022 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 10.000 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır. Başvurular 15 Mart 2022 – 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL BRANŞ DAĞILIMI NE?

Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, atama yapılacak 8 bin 844 kadrodan 5 bin 175'i hemşire, 800'ü ebe ve 3 bin 293'ü sağlık teknisyeni- sağlık teknikerinden oluşacak. İlanda, sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine dağılımı linkte yer alıyor.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARIN BRANŞ DAĞILIMI (LİNK)

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı ekte gösterilmiştir. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır. Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Lisans, ön lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Ön Lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları kullanılacaktır.

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