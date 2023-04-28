Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 31 bin 600'ü bulan sözleşmeli sağlık personelinin yanı sıra 10 bin 900 sürekli işçi alımının da yapılacağını bildirdi. Kura çekimine katılan adaylar ise Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi nereden bakılır? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? aramasını yaptı. İşte Sağlık Bakanlığı kura sonuç sorgulama!

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi merak ediliyor. Fahrettin Koca, "Türkiye'nin sağlığı için 42 bin 500 yeni çalışma arkadaşı" başlığıyla yaptığı açıklamada, bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alınacağını bildirdi. Arama motorlarında ise Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi nereden bakılır? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura sonuç sorgulama!

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Sağlık Bakanlığı kura çekimi izleme linki haberimizin sonunda yer alıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 25- 26 Nisan günü olarak açıklandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları kura çekiminin bittiği gün saat 22.00'de https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ sitesinde yayınlanacak.