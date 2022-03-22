Sağlık Bakanlığı kura ne zaman? Sağlık Bakanlığı atama kurası tarihi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı kura ne zaman sorusunun yanıtı merak edilen konuları arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de yer alan ilanda uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları gerçekleşecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 8-14 Mart tarihlerinde gerçekleşti. Sağlık Bakanlığının "2022 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı" Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri kura ile gerçekleşecek.Başvuru sonuçları 24 Mart'ta açıklanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı personel alımı atama kuraları 31 Mart Perşembe günü gerçekleşecek. Kuranın Yeri ve saati ( https://yhgm.saglik.gov.tr ) internet adresinden ilan edilecektir. Duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak.

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