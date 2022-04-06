Sağlık Bakanlığı Kura Çekimi YOUTUBE Canlı takip ekranı! 6 Nisan 2022 Sağlık Bakanlığı Kura Çekimi ne zaman? TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağlık Bakanlığı Kura Çekimi YOUTUBE Canlı takip ekranı! 6 Nisan 2022 Sağlık Bakanlığı Kura Çekimi ne zaman? TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİ

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı Kura Çekimi YOUTUBE Canlı takip ekranı! 6 Nisan 2022 Sağlık Bakanlığı Kura Çekimi ne zaman? TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİ

Sağlık Bakanlığının İŞKUR üzerinden 10.000 işçi alımı süreci 10 Mart'ta sona ermişti. Başvuranlar merakla kura tarihi beklenirken Sağlık Bakanlığı Kura Çekimi Youtube izleme linki ve kura çekimi ne zaman, kura başladı mı gibi konular merak edildi. Sağlık Bakanlığı Kura Çekimi Canlı takip!

Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak Sağlık Bakanlığı başvuruları İŞKUR üzerinden aldığı 10.000 işçi için başvurular tamamlandı. Peki, Kura çekimi ne zaman, kura başladı mı? 6 Nisan 2022 Sağlık Bakanlığı Kura Çekimi Youtube izleme linki nedir?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekimi noter huzurunda ve sadece Ankara 'da yapılacak.

Kura 06 Nisan 2022 tarihinde 09:00 - 18:00 tarihleri arasında gerçekleşecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ YOUTBE CANLI TAKİP EKRANI

Haberler.com - Gündem

Sağlık Bakanlığı, Gündem, Sağlık, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title