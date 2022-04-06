Sağlık Bakanlığı Kura Çekimi YOUTUBE Canlı takip ekranı! 6 Nisan 2022 Sağlık Bakanlığı Kura Çekimi ne zaman? TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİ

Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak Sağlık Bakanlığı başvuruları İŞKUR üzerinden aldığı 10.000 işçi için başvurular tamamlandı. Peki, Kura çekimi ne zaman, kura başladı mı? 6 Nisan 2022 Sağlık Bakanlığı Kura Çekimi Youtube izleme linki nedir?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekimi noter huzurunda ve sadece Ankara 'da yapılacak.

Kura 06 Nisan 2022 tarihinde 09:00 - 18:00 tarihleri arasında gerçekleşecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ YOUTBE CANLI TAKİP EKRANI

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022

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