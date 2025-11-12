SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi nihai isim listesi açıklandı mı, sonuçlar nereden öğrenilir?

2025 yılında Sağlık Bakanlığı işçi alımı için gerçekleştirilen kura çekimi sonuçları tüm adaylar tarafından merakla bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi nihai isim listesi açıklandı mı ve asıl/yedek sonuçlar nasıl öğrenilecek? Bu süreçte adaylar, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi nihai isim listesi açıklandı mı, sonuçlar nereden öğrenilir? Detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 2025: ASIL VE YEDEK LİSTE NASIL SORGULANIR?

Sağlık Bakanlığı işçi alımları kapsamında düzenlenen kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçlar, aynı gün saat 17.00'den itibaren açıklanacak. Kuraya katılan adaylar asıl ve yedek liste şeklinde açıklanan sonuçlara, iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden erişebilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NİHAİ İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, hangi pozisyon için yerleştiğini öğrenebilecek ve göreve başlamaya ilişkin süreçler hakkında bilgilendirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI ASIL/YEDEK SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı asıl/yedek sonuçları 2025 yılı için açıklanmış olup, adaylar sonuçlarını internet üzerinden sorgulayabilir. Kura sistemi ile belirlenen adaylar, sınava tabi tutulmadan doğrudan göreve başlatılacak.

Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi ile adaylar, başvurdukları pozisyonlara göre asıl ve yedek aday olarak listelenmektedir. Bu yöntem, şeffaflık ve adil bir seçim süreci sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Kura sonuçları, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen resmi portal üzerinden sorgulanabilir. İşte adım adım sorgulama yöntemi:

İnternet tarayıcınızı açın ve iscisonuc.saglik.gov.tr adresine girin.

Açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı ve başvuru bilgilerinizi girin.

"Sorgula" butonuna tıklayarak asıl veya yedek aday durumunuzu öğrenin.

Sonuçlar, PDF formatında indirilebilecek şekilde görüntülenebilir.

Bu sayede adaylar, başvuru süreçlerini takip edebilir ve göreve başlama tarihleri hakkında ön bilgi edinebilir.

KURA ÇEKİMİNE HANGİ İLDEN BAŞLANACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, illerin trafik kodlarına göre sıralı şekilde gerçekleştirilecektir. İşte kura çekimine başlanacak iller ve sıralaması:

Aydın (09)

Elazığ (23)

Erzincan (24)

Gaziantep (27)

Mersin (33)

İstanbul (34)

Kahramanmaraş (46)

Ordu (52)

Rize (53)

Samsun (55)

Şanlıurfa (63)

Her il için ayrı oturumlar düzenlenmekte ve başvuru sahipleri, birim ve mesleklerine göre asıl ve yedek aday olarak kura çekimi ile belirlenmektedir.

HANGİ KADROYA KAÇ ALIM YAPILACAK?

2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımları kapsamında toplam 2.762 kadroya personel alınacak. Başvuru sahipleri, yasal asgari ücret üzerinden göreve başlayacaktır. Kadroların dağılımı ise şu şekilde:

TEMİZLİK GÖREVLİSİ: 1.946 kişi

SİLAHSIZ GÜVENLİK GÖREVLİSİ: 572 kişi

KLİNİK DESTEK ELEMANI: 244 kişi

Her kadro için ayrı ayrı kuraya tabi tutulan adaylar, asıl ve yedek listeye göre göreve başlamaya hak kazanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı süreci, başvuru, kura çekimi ve göreve başlama adımlarını içerir. Özetle süreç şu şekilde ilerler:

Başvuru: İşkur üzerinden yapılan başvurular alınır.

Kura Çekimi: Açık kadro sayısı kadar asıl ve yedek aday, noter huzurunda belirlenir.

Sonuçların Açıklanması: Kura sonuçları iscisonuc.saglik.gov.tr üzerinden ilan edilir.

Göreve Başlama: Asıl adaylar yasal asgari ücret ile göreve başlatılır, yedek adaylar ise boş kalan pozisyonlara çağrılır.

Bu sayede hem adayların süreci takip etmesi kolaylaşır hem de şeffaf bir alım süreci sağlanmış olur.