Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 personel alımı kurasını izlemek isteyen birçok aday tarafından Sağlık Bakanlığı kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak? Sorusu araştırılıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı kurası hangi kanalda, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak? Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personel ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplamda 42 bin 500 işçi alımı yapılacağını açıklamıştı. Bununla birlikte beklenen günün gelmesi ile birlikte Sağlık Bakanlığı kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak? Sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı kurası hangi kanalda, saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 11 bin 317 personel alımı İŞKUR - esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 28 Kasım ila 2 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 28 Aralık 2022 tarihinde Resmi Youtube kanalı üzerinden yayınlancak ve noter huzurunda gerçekleştirilecek. Aşağıda yer almakta olan kısımdan Sağlık Bakanlığı kura CANLI yayın izleyebilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURASI CANLI İZLEME LİNKİ