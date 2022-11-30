Sağlık Bakanlığı İŞKUR aracılığı ile 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı. 11.317 işçi alımının yapılacağı Sağlık Bakanlığı alımı için ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura ile işçi alımı son gün ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları ne zamana bitecek? Sağlık Bakanlığı kura listesi ne zaman açıklanır? Sağlık Bakanlığı işçi başvurusu nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm detaylar...

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Sağlık Bakanlığı 42 bin yeni sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci devam ediyor. Sağlık Bakanlığının yayınladığı ilana başvurmak isteyen vatandaşlar ise Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları ne zamana bitecek? Sağlık Bakanlığı kura listesi ne zaman açıklanır? Sağlık Bakanlığı içi alım kura çekimi ne zaman? Detaylar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanına göre başvuru işlemleri 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 28 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. İhtiyaç duyulan hizmet türleri ve mesleklere alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidileceği için başvurularda kişilerin "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi"nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilece

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

28 Kasım'da başlayan başvurular 2 Aralık'ta sona erecek. Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden online olarak esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından başvuru şartlarını taşıyan adaylar İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı'na bildirilecek.

İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlıkça doğrudan noter kurası ile belirlenecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilen kadrolara asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek. Bakanlığımızca ilan edilen kadrolara asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecek. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacak.