Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık bakanlığı işçi alım kura çekimi için geri sayım başladı. Devlet hastanelerinden istihdam edilmek üzere 11 bin 317 işçi alımı yapacak olan Bakanlık, başvuruları 28 Kasım-2 Aralık 2022 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden kabul etti. İlan başvuran adaylar Sağlık Bakanlığı kura çekim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alım kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı işçi alım kura çekim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi için heyecan devam ediyor.11 bin 317 sürekli işçi alımı kapsamında başvurular alındı. Adaylar için kura sonuçları ardından yerleştirme işlemleri başlayacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık bakanlığı işçi alım kura çekimi ne zaman? Detaylar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

11 bin 317 işçi alımı için kura çekim tarihi 28 Aralık 2022 olarak belirlendi. Kuralar bu tarihte sabah 09:00'da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00'de sona erecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞİÇİ ALIM KURA ÇEKİMİ SONUÇLARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın kura ile belirlenecek.

Sonuçlar ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Kura sonuçlarının kura tarihi günü açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.