Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında 11 bin 317 işçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. İŞKUR üzerinden tamamlanan başvuruların ardından kura çekimi bugün başlıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman ,saat kaçta? Sağlık Bakanlığı Kura çekimi hangi kanaldan yayınlanacak? İşçi alımı için branş ve kadro dağlımı nasıl? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı tarafından 11 bin 317 sürekli işçi alımı için kura çekimi içi heyecan dorukta. Personel alımı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme işçi alımı kura çekimi geldi. Bakanlık tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda işçi alımı kura çekimi yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman ,saat kaçta? Sağlık Bakanlığı Kura çekimi hangi kanaldan yayınlanacak? İşçi alımı için branş ve kadro dağlımı nasıl? Kura sonuçları nasıl sorgulanacak? Detaylar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

11 bin 317 işçi alımı için kura çekimi, 28 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Noter huzurunda çekilecek kura, sabah 09:00'da başlayacak ve saat 18:00'de sona erecek. Kura çekilişi Sağlık Bakanlığının YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak.

İŞÇİ ALIMI İÇİN BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL?

İlana göre, Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alınacak.

KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecek.

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