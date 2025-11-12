SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ İL İL SONUÇ LİSTESİ: Sağlık Bakanlığı işçi alım kura asıl ve yedek isimler!

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı işçi alımı sürecinde adayları noter huzurunda ve tamamen şeffaf bir kura yöntemiyle belirliyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi il il sonuç listesi başta olmak üzere, asil ve yedek adaylar, kadro dağılımı ve görev yerleri hakkında tüm detaylar belli olacak.Sağlık Bakanlığı işçi alım kura asıl ve yedek isimler! Detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ İL İL SONUÇ LİSTESİ

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı işçi alımı sürecini noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde yürütüyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kura çekimi 12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30'da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde başladı. Kura çekiminde başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından, ilgili kadrolara asil ve yedek isimler belirlenecek.

Kura çekimi, illerin trafik koduna göre sıralı oturumlar şeklinde gerçekleştirilecek. İlk oturumda Aydın, ardından Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Mersin, İstanbul, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun ve Şanlıurfa illerine ait aday listeleri oluşturulacak.

Kura sonucunda belirlenen asil ve yedek aday listeleri, aynı gün 17.00'den itibaren Sağlık Bakanlığı resmi internet adresi olan https://iscisonuc.saglik.gov.tr üzerinden erişime açılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ASIL VE YEDEK İSİMLER

Kura çekiminde adaylar herhangi bir sınava tabi tutulmayacak. Tüm asil ve yedek adaylar, başvuru şartlarını taşıyor olmaları şartıyla kura yöntemiyle belirlenecek.

Noter huzurunda gerçekleşen kura çekimi, şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamuoyuna anlık olarak izlenebilecek şekilde düzenleniyor. Bu yöntemle, adaylar hem eşit koşullarda değerlendirilecek hem de sonuçların adil olduğu güvence altına alınacak.

Kura sürecinde, her il için ayrı oturumlar düzenlenerek adayların meslek ve birim bazındaki dağılımı yapılacak. Böylece asil ve yedek aday listeleri, kadro ihtiyaçları ve başvuru yoğunluğuna göre adil biçimde şekillenecek.









KURA SIRASI İLLERE GÖRE BELİRLENDİ

Kura çekilişi illerin trafik kodlarına göre sıralanacak. Bu sıralama, kura sürecinin düzenli ve takip edilebilir olmasını sağlıyor. 2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim sırası şu şekilde belirlendi:

Aydın (09)

Elazığ (23)

Erzincan (24)

Gaziantep (27)

Mersin (33)

İstanbul (34)

Kahramanmaraş (46)

Ordu (52)

Rize (53)

Samsun (55)

Şanlıurfa (63)

Her oturumda, başvuru yapan adaylar arasından meslek ve birim bazında asil ve yedek adaylar tespit edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, noter gözetiminde ve tamamen şeffaf bir şekilde gerçekleştirildiği için kamuoyu tarafından anlık olarak izlenebiliyor. Bakanlık, kura sürecini canlı takip etmek isteyen adaylar için resmi platformları erişime açtı.

Canlı yayın ile adaylar, kura sırasının ilerleyişini takip edebilir ve kendi illerinin oturumlarını anlık olarak izleyebilir. Bu uygulama, sürecin güvenilirliği ve şeffaflığını artırırken, adayların süreci stressiz ve güven içinde takip etmelerine olanak sağlıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI VE GÖREV YERLERİ

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında görevlendirilecek işçiler farklı kadrolarda istihdam edilecek. Bu kadrolar arasında:

Temizlik görevlisi

Güvenlik personeli

Bakım ve onarım elemanı

Destek personeli ve benzeri pozisyonlar

yer alıyor. Her kadronun görev yeri ve dağılımı, Bakanlığın önceki duyurularında ayrıntılı şekilde paylaşılmıştı. Kura ile belirlenen adaylar, bakanlığın taşra teşkilatındaki ilgili birimlerde göreve başlayacak.

Bu dağılım, hem bölgesel ihtiyaçlar hem de adayların başvuru yaptıkları illere göre optimize edilmiş durumda. Böylece Bakanlık, hizmet kalitesini artırırken, personel ihtiyacını adil ve sistematik bir şekilde karşılayacak.