Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tamamlandı mı? 42 bin 500 atama sonuçları!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 31 bin 600'ü bulan sözleşmeli sağlık personelinin yanı sıra 10 bin 900 sürekli işçi alımının da yapılacağını bildirdi. Vatandaşlar ise Sağlık Bakanlığı işçi kura çekimi canlı izle! Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura canlı izle! araması yapıyor.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tamamlandı mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Fahrettin Koca, "Türkiye'nin sağlığı için 42 bin 500 yeni çalışma arkadaşı" başlığıyla yaptığı açıklamada, bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alınacağını bildirdi. Arama motorlarında ise Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı izleme linki aratılıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? İşte Sağlık Bakanlığı işçi kura çekimi canlı izleme linki! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura canlı izle!

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Sağlık Bakanlığı kura çekimi izleme linki haberimizin sonunda yer alıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 25- 26 Nisan günü olarak açıklandı.

Koca, sosyal medya hesabından, 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'nin sağlığı için 42 bin 500 yeni çalışma arkadaşı" başlığıyla yaptığı açıklamada Koca, bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alınacağını bildirdi.

Koca, KPSS ile alınacak 6 bin 69 hemşire, 1530 ebe,1494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni, 21 bin 709 sağlık teknikeri alımı yapılacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Toplam sayısı 31 bin 600'ü bulan sözleşmeli sağlık personelinin yanı sıra 10 bin 900 sürekli işçi alımı da yapılacak. Böylece yeni istihdam sayısı 42 bin 500'e ulaşmaktadır. Deprem bölgesinde olan 10 il için 3 bin 358 hemşire, 1027 ebe, 400 sağlık lisansiyeri, 507 sağlık teknisyeni ve 3 bin 767 sağlık teknikeri olmak üzere 9 bin 59 sözleşmeli sağlık personeli ve 2 bin 832 sürekli işçi, toplamda 11 bin 891 personel istihdam edilecektir. İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca noter huzurunda yapılacaktır."

Tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlanacak

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu'nun, Ö¨SYM'nin internet sitesinde yayınlanacağını belirten Koca, şu bilgileri verdi:

"Adaylar, tercihlerini 28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden https://ais.osym.gov.tr yapabilecek. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Personel istihdamı mülakat olmadan yapılacak. Şimdiden hayırlı olsun."