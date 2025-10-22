Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? 2025 Sağlık Bakanlığı İŞKUR temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi...

2025 yılı Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı süreci, binlerce adayın heyecanla beklediği kura çekimi aşamasına geldi. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı gibi çeşitli kadrolarda istihdam edilecek 2.764 kişi için noter huzurunda yapılacak kura çekilişi, adayların kaderini belirleyecek önemli bir adım olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekim sonuçları nasıl öğrenilir? 2025 Sağlık Bakanlığı İŞKUR temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN

2025 yılı Sağlık Bakanlığı işçi alımı süreci kapsamında kura çekilişi, adaylar tarafından merakla beklenen en önemli aşamalardan biridir. Bu yıl gerçekleştirilecek olan kura çekimi, 12 Kasım 2025 tarihinde Ankara'da noter huzurunda yapılacak. Toplamda 2.764 sürekli işçi alımı için gerçekleştirilecek kura çekilişi, gün boyu sürecek şekilde planlanmıştır.

Kura çekiminin adil, şeffaf ve denetlenebilir bir ortamda gerçekleştirilmesi adına noter gözetiminde yapılması büyük önem taşımaktadır. Bu sayede, işe alımlarda torpil ya da kayırma ihtimallerinin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi 12 Kasım 2025 Çarşamba günü, sabah saat 09.00 itibarıyla başlayacak ve akşam 18.00'e kadar devam edecek. Kura işlemleri Ankara'da merkezi olarak gerçekleştirilecek ve bölge bölge, unvan unvan yapılması planlanmaktadır.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kura çekimi sırasında herhangi bir teknik aksaklık yaşanmaması için dijital sistemlerle entegre bir yapı kullanılacaktır. Adaylar, özellikle kendi başvurdukları unvanlara ilişkin kura saatlerini takip etmeli, gelişmeleri Sağlık Bakanlığı'nın resmî kanalları üzerinden izlemelidir.

Canlı yayın yapılması planlanan kura çekilişi, sürecin şeffaflığını artırmakla kalmayıp, adayların kura işlemlerine anlık olarak tanıklık etmelerine de olanak tanıyacaktır. Saat aralığı geniş tutulduğu için sonuçlar gün sonunda ilan edilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekiminin ardından en çok merak edilen konulardan biri, sonuçların nasıl öğrenileceğidir. Kura sonuçlarına ulaşmak için Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete sunulan dijital platform kullanılacaktır. Adaylar, kişisel bilgileriyle sisteme giriş yaparak kura sonuçlarını sorgulayabileceklerdir.

Kura sonuçları açıklandığında, asil ve yedek aday listeleri ayrı ayrı ilan edilir. Asil listede yer alan adaylar, doğrudan yerleştirilmeye hak kazanırken; herhangi bir nedenle göreve başlamayan, başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen veya süresi içinde evraklarını teslim etmeyen adayların yerine yedek adaylar çağrılacaktır.

Adaylar, sonuçları takip ederken aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir:

TC kimlik numarasıyla bireysel sonuç sorgulama ekranı kullanılmalıdır.

Asil listede yer alan adaylar, evrak teslim sürecini kaçırmamalıdır.

Belgeler zamanında teslim edilmezse, yedek adaylara geçiş yapılacaktır.

Kura sonucunun açıklanmasının ardından resmi duyurular dikkatle incelenmeli ve tüm prosedürler zamanında tamamlanmalıdır.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura çekimi 12 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirileceği için sonuçların aynı günün akşam saatlerinde ilan edilmesi beklenmektedir. Sağlık Bakanlığı daha önceki işçi alımı süreçlerinde de benzer bir yol izleyerek kura çekiminin tamamlandığı gün içerisinde sonuçları dijital ortamda adayların erişimine açmıştır.

Bu doğrultuda, 12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 18.00 sonrası, kura sonuçlarının erişime açılması kuvvetle muhtemeldir. Ancak sonuçların sisteme yüklenme süresi bölgesel yoğunluk, teknik işlem süresi gibi faktörlere göre değişiklik gösterebilir.

Adayların, sonuçların ilan edileceği gün Sağlık Bakanlığı'nın resmi web sitesini ve kura sonuç sorgulama ekranını belirli aralıklarla kontrol etmeleri faydalı olacaktır. Ayrıca resmi duyurulara göre hareket edilmesi, oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçecektir.

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ, GÜVENLİK GÖREVLİSİ…

2025 yılı işçi alımları kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından istihdam edilecek kadrolar arasında en yoğun başvuru alan pozisyonlar temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisidir. Ayrıca klinik destek elemanı gibi pozisyonlar da alım listesinde yer almaktadır.

Kadrolar şu şekilde özetlenebilir:

Temizlik Görevlisi: 1.948 kişi

Silahsız Güvenlik Görevlisi: 572 kişi

Klinik Destek Elemanı (Hastane): 244 kişi

Bu pozisyonlara yapılan başvurular İŞKUR üzerinden alınmış olup, başvuru süreci tamamlanmıştır. Nihai aday listeleri oluşturulmuş ve noter kurasına esas olacak şekilde belirlenmiştir. Her unvan için asil ve yedek adaylar ayrı olarak kura ile belirlenecektir.

Kurada adı çıkan adayların dikkat etmesi gereken önemli hususlar şunlardır:

Yerleştirme hakkı kazanan adaylar, evraklarını eksiksiz ve zamanında teslim etmelidir.

Başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen kişilerin yerleri iptal edilir.

Göreve başlamayan ya da feragat edenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılır.

Bir aylık deneme süresi içinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine de yine yedek adaylardan seçim yapılacaktır.

Bu nedenle, yedek listede yer alan adaylar da süreci dikkatle takip etmeli ve belgelerini hazırlıklı şekilde bekletmelidir. Kadrolara yerleştirilen adaylar için atama süreci, sonuçların ilanından kısa bir süre sonra başlatılacaktır.