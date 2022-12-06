Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR kura çekimi ne zaman yapılacak? İŞKUR kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığıyla yapacağı personel alımı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR kura çekimi ne zaman yapılacak? İŞKUR kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? soruları aratılıyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından şimdi ise kura çekimi bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR kura çekimi ne zaman yapılacak? İŞKUR kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?