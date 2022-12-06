Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR kura çekimi ne zaman yapılacak? İŞKUR kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?
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Sağlık Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığıyla yapacağı personel alımı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR kura çekimi ne zaman yapılacak? İŞKUR kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? soruları aratılıyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından şimdi ise kura çekimi bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR kura çekimi ne zaman yapılacak? İŞKUR kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?
İşkur üzerinden gerçekleşecek olan personel alımı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Başvuru sürecini tamamlayan adaylar şimdi ise Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR kura çekimi ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtını arıyor. İşte merak edilenler...
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı 28 Aralık tarihinde gerçekleşecek. Kura çekimi 09:00 ile 18:00 saatleri arasında yapılacak.