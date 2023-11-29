SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI 2023 || Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman 2024? Sağlık Bakanlığı 2023 yılı engelli sürekli işçi alım başladı mı, bitti mi?

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen engelli 216 sürekli işçi alımı başvuru detayları, birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Başvurular, 1-6 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2023 sorgulama ekranı nedir? Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman 2024? Sağlık Bakanlığı 2023 yılı engelli sürekli işçi alım başladı mı, bitti mi? İşte detaylar…

Sağlık Bakanlığı'nda işe alınacak işçiler, temizlik kadrosunda istihdam edilecek ve başvurular Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) aracılığıyla alındı. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2023 sorgulama ekranı nedir? Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman 2024? Sağlık Bakanlığı 2023 yılı engelli sürekli işçi alım başladı mı, bitti mi? İşte detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI 2023

Başvurular, Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 01.11.2023 - 06.11.2023 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alındı. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kurası 28 Kasım tarihinde Ankara'da yapıldı ve sonuçlar bakanlık sayfasında duyuruldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIM SONUÇ SORGULAMA EKRANI (TIKLA)

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ALIM NE ZAMAN 2024?

Bakanlık tarafından 27.11.2023 tarihli duyuruda şu ifadeler kullanıldı, "4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi ve ilgili hükümleri ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 216 engelli sürekli işçi alımı için 01/11/2023 – 06/11/2023 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular alınmış ve Bakanlığımıza bildirilmiştir.

İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

Kura çekilişi, 28 Kasım 2023 tarihinde saat 10.30'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde noter huzurunda il adına göre alfabetik sıralı şekilde gerçekleşecek olup, kura sonuçları aynı gün https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Kura çekilişi, Bakanlığımız YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2023 YILI ENGELLİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM BAŞLADI MI, BİTTİ Mİ?

2023 Yılı Engelli Sürekli İşçi Alım Kurası sonuçlanmıştır. Kura sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecektir.