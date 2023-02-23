Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı için geri sayım başladı. Bakan Koca, 85 bin sağlık çalışanı alınacağını açıklamıştı, geçtiğimiz aylarda 42 bin 500 personel alımı gerçekleştirildi. Vatandaşlar Sağlık Bakanlığının ikinci personel alımı tarihlerini ve başvuru şartların araştırıyorlar. Peki, Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı kadro ve branş dağlımı nasıl olacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler..

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi, kadro ve branş dağılımı Bakanlık bünyesinde görev almak isteyenler tarafından araştırılıyor. 85 bin personel alımı kapsamında 42 bin 500 personel gectimiz yıl aralık ayında yapılan kura ile belli olmuştu. Yeni yılla beraber sağlık Bakanlığı bünyesinde farklı departmanlarda görevlendirmek üzeri sözleşmeli destek personel alımı yapacak. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar ise Sağlık Bakanlığının ikinci personel alımı tarihlerini araştırlıyor.Peki, Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı kadro ve branş dağlımı nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ PERSONEL ALIMININ NE ZANMAN BAŞLAYACAK?

Sağlık Bakanlığı aralık ayında 42 bin 500 kişi aldı kadrosuna almıştı. SağlıkBakanlığı taşlarında görevlendirmek üzeri42 bin 500 sözleşmeli personel daha alacak. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığından henüz bir açıklama gelmezken Personel alımının Önümüzdeki ay içerisde yapılması bekleniliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞLIMI NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALMI BAŞVURU ŞARLARI NELER?