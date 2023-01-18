Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı kadro ve branş dağlımı nasıl olacak?
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Sağlık Bakanlığı 85 bin yeni kamu personel, sağlık personeli ve işçi alımları için mevcut kontenjanlara 2. başvurular alınacak. Pek, Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başladı mı? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı kadro ve branş dağlımı nasıl olacak? Sağlık Bakanlığı ikinci alım kontenjanları açıklandı mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere 85 bin personel alımı olacağını duyurmuş ve 26-30 Aralık 2022 tarihlerinde başvurular alınmıştı. İlk etapta 30 bin sağlık personelini yerleştirme işlemi tamamlandı. Şimdide tüm gözler Sağlık Bakanlığına çevrildi. Vatandaşlar Sağlık Bakanlığının yayınlanacağı ikinci personel alımı olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başladı mı? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı kadro ve branş dağlımı nasıl olacak? Sağlık Bakanlığı ikinci alım kontenjanları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı.
15 bin 537'si tıbbi sekreter ve 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşmak üzere toplamda 30 bin sözleşmeli personelin atamaları yapıldı. Sağlık Bakanlığı ikinci personelin atamalarına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuya dair son dakika açıklaması geldiğinde haberimizde yer alacak.
Bakan Koca, daha önce yaptığı açıklamada 32 bin poliklinik odası olduğuna değinerek buralarda görev yapmak üzere tıbbi sekreter kadrosuna alım yapılacağını duyurmuştu.
Sağlık Bakanlığı'na ilk etapta ataması yapılan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin 15 bin 537'si tıbbi sekreter 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluştu. İkinci alımlarda ise ağırlıklı olarak teknisyen, hemşire ve tıbbi sekreter kadrolarına alım yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili henüz Sağlık Bakanlığından açıklama gelmedi. Açıklama gelir gelmez haberimizde yer vereceğiz.
Geçtimiz yılda yapılan atamada Sağlık Bakanlığı personel alımında genel başvuru şartları şöyleydi:
- Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, aynı Kanunun 48 inci maddesi ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
- Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.
- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.
- Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.
- Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.
- Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır.