Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı kadro ve branş dağlımı nasıl olacak?

Sağlık Bakanlığı 85 bin yeni kamu personel, sağlık personeli ve işçi alımları için mevcut kontenjanlara 2. başvurular alınacak. Pek, Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başladı mı? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı kadro ve branş dağlımı nasıl olacak? Sağlık Bakanlığı ikinci alım kontenjanları açıklandı mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere 85 bin personel alımı olacağını duyurmuş ve 26-30 Aralık 2022 tarihlerinde başvurular alınmıştı. İlk etapta 30 bin sağlık personelini yerleştirme işlemi tamamlandı. Şimdide tüm gözler Sağlık Bakanlığına çevrildi. Vatandaşlar Sağlık Bakanlığının yayınlanacağı ikinci personel alımı olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başladı mı? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı kadro ve branş dağlımı nasıl olacak? Sağlık Bakanlığı ikinci alım kontenjanları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ALIMLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

15 bin 537'si tıbbi sekreter ve 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşmak üzere toplamda 30 bin sözleşmeli personelin atamaları yapıldı. Sağlık Bakanlığı ikinci personelin atamalarına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuya dair son dakika açıklaması geldiğinde haberimizde yer alacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ALIM KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

Bakan Koca, daha önce yaptığı açıklamada 32 bin poliklinik odası olduğuna değinerek buralarda görev yapmak üzere tıbbi sekreter kadrosuna alım yapılacağını duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığı'na ilk etapta ataması yapılan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin 15 bin 537'si tıbbi sekreter 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluştu. İkinci alımlarda ise ağırlıklı olarak teknisyen, hemşire ve tıbbi sekreter kadrolarına alım yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili henüz Sağlık Bakanlığından açıklama gelmedi. Açıklama gelir gelmez haberimizde yer vereceğiz.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2023 2. PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Geçtimiz yılda yapılan atamada Sağlık Bakanlığı personel alımında genel başvuru şartları şöyleydi: