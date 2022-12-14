85 bin personel alımı yapılacağını açıklayan Sağlık Bakanlığı tarafından KPSS/11 sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı ikinci atamaları ne zaman? Sorusu, gündemde yer alıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı ikinci atamaları ne zaman? Sağlık Bakanlığı ikinci atamalar ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." Açıklamalarında bulunmuştu. Bu haberimizde merak edenler için Sağlık Bakanlığı ikinci atamaları ne zaman? Sorusunu yanıtladık. Peki, Sağlık Bakanlığı ikinci atamaları ne zaman? Sağlık Bakanlığı ikinci atamalar ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ATAMALARI NE ZAMAN?

Sağlık bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan ikinci etap atamalar için henüz net bir tarih belirtilmedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." Açıklamalarında bulunmuştu.