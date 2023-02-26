Sağlık Bakanlığı ekiplerinden enkazda çalışanlara "maske" uyarısı

Bakanlık ekipleri enkaz kaldırma çalışmalarına katılanlara maske dağıttı

HATAY - Sağlık Bakanlığı ekipler Hatay'da enkaz kaldırma çalışanlarına katılan görevlilere maske dağıttı. Görevliler enkaz kaldırma çalışmaları sırasında kesinlikle maske takılmasını tavsiye etti.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından Hatay'ın merkez ilçesi olan Antakya'da enkaz kaldırma çalışması gerçekleştiren ekiplere ortaya çıkan yoğun toz bulutu ve bulaşabilecek hastalıklardan etkilenmemeleri için maske dağıtıldı. Sağlık Bakanlığı personelleri bir yandan çalışmalarını yürüten ekiplere maskelerini dağıtırken, diğer taraftan onları oluşan toz bulutundan kendilerini korumalarını ve ileride oluşabilecek akciğer rahatsızlıklarını önlemek için çalışma esnasında maskelerini kesinlikle çıkarmamaları gerektiğini belirtti.

"Akciğerlerde oluşabilecek diğer hastalıkları önlemenin en önemli yolu maske takmak"

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü yetkilisi Dr. Sertaç Polat, enkaz kaldırma çalışmaları birlikte çevrede yoğun bir toz bulutu oluştuğunu ve bu toz bulu ile birlikte çeşitli zararlı partiküllerin havaya saçıldığını belirtti. Bu partiküllerden kendimizi korumak için kesinlikle maske kullanmamızı söyleyen Dr. Sertaç Polat, "Sağlık Bakanlığı olarak depremin ilk gününden itibaren sahadayız. Yaraları sarmaya çalışıp elimizden geldiği kadarıyla da vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Ancak şimdi yeni bir faza geçtik. Enkaz kaldırma işlemleri yapılıyor. Dolayısıyla halkın sağlığını korumak amacıyla burada Sağlık Bakanlığı olarak bir takım önlemler aldık. Bunlardan en önemlisi; özellikle enkaz kaldırılırken ortaya çıkan bir takım toz ve partiküllerin insan sağlığına vermiş olduğu zararı önlemek. Bunun için bizim dağıtmış olduğumuz maskeler çok kıymetli. Kesinlikle takmaları gerekiyor. Çünkü 03 mikronun üstünde ki tüm partikülleri bu maskelerimiz engelliyor. Dolayısıyla akciğerlerde oluşabilecek diğer hastalıkları önlemenin en önemli yolu maske takmak. Özellikle enkazda çalışan personellerimiz, buranın güvenliğini sağlayan, 7/24 burada olan kolluk kuvvetlerimiz, yine aynı şekilde burada ki çadırlarda kalan vatandaşlarımızın zararlı partiküllerden etkilenmemesi için bu maskeleri takmalarını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

Enkaz kaldırma ekipleri Sağlık Bakanlığına dağıtmış oldukları maskeler için teşekkür ederken, çalışma sırası boyunca aldıkları maskeleri çıkartmayacaklarını ifade ettiler.