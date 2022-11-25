Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda sorulan soruya yanıt vererek 27 bin sözleşmeli hekim ataması yapılacağını belirtti. Bunun arından birçok kişi Sağlık Bakanlığı doktor ataması ne zaman? Sorusunu merak ediyor ve Doktor atamaları ne zaman yapılacak? Sorusunu araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı doktor ataması ne zaman? Doktor atamaları ne zaman yapılacak? 27 bin sözleşmeli doktor ataması ne zaman?

Sağlık Bakanlığı doktor ataması ilişkin detaylar birçok kişinin gündeminde yer alıyor ve vatandaşlar Sağlık Bakanlığı doktor ataması ne zaman? Sorusunu merak ediyor. 27 bin açıktan hekim ataması yapılacağını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Açıklamanın ardından Doktor atamaları ne zaman yapılacak? Ve 27 bin sözleşmeli doktor ataması ne zaman? Soruları merak edildi. Peki, Sağlık Bakanlığı doktor ataması ne zaman? Doktor atamaları ne zaman yapılacak? 27 bin sözleşmeli doktor ataması ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI DOKTOR ATAMASI NE ZAMAN?

Bakan Fahrettin Koca konuya ilişkin, ''En geç 15 Ocak'a kadar 27 bin hekimin açıktan atamalarını yapacağız. Hekimlerimizin verimliliğini artırmaya çalışıyor, bunun için de 32 bin tıbbi sekreter alıyoruz." şeklinde açıkladı.

27 bin doktor ataması için ayrıntılar https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden üzerinden paylaşılacak. Hekim atamasına dair başvuru kılavuzu ise ilerleyen günlerde Bakanlık tarafından yayımlanacak.