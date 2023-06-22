Sağlık Bakanlığı bakan yardımcıları kimlerdir ve Sağlık Bakanlığı bakan yardımcıları belli oldu mu merak ediliyor. Seçimin ardından yenilenen Kabine'de bakan yardımcıları da değişti. Sağlık Bakanlığı bakan yardımcıları kimlerdir ve Sağlık Bakanlığı bakan yardımcıları belli oldu gündeme geliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı bakan yardımcıları kimlerdir? Sağlık Bakanlığı bakan yardımcıları belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı bakan yardımcıları kimlerdir ve Sağlık Bakanlığı bakan yardımcıları belli oldu mu sorularına yanıt aranıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanlığı bakan yardımcıları kimlerdir ve Sağlık Bakanlığı bakan yardımcıları belli oldu mu merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı bakan yardımcıları kimlerdir? Sağlık Bakanlığı bakan yardımcıları belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILARI KİMLERDİR?

Sağlık Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Huzeyfe Yılmaz, Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Şuayıp Birinci ve Tolga Tolunay atandı.

Atama listesi şu şekilde:

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILARI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tüm bakanlıklara en az 3-4 yardımcı atanırken İçişleri Bakanı Yardımcıları olarak ise önceki dönem AK Parti Grup Başkanvekilliği yapan Bülent Turan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Eski Diyarbakır Valisi ve Belediye kayyumu müfettiş Münir Karaloğlu getirildi. Eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya ise Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı oldu.