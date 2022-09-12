Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 85 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Yapılan duyuru sonrasında birçok vatandaş Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Ve Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman gerçekleştirilecek? Sorularını araştırmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman gerçekleştirilecek? 85 bin personel alımı tarihi!

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sorusu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama ile birlikte merak edilmeye başlandı. Birçok kişi tarafından araştırılmakta olan konu, heyecanla bekleniyor ve merak ediliyor. Peki,Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman gerçekleştirilecek? 85 bin personel alımı tarihi!

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı hakkında net bir bilgi verilmese de, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde;

"Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın.".

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada herhangi bir net tarih belirtilmedi. Fakat yapılan açıklama sonrasında personel alımının yakın zamanda gerçekleştirileceği tahmin ediiyor.