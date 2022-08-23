Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sağlıkçılarla ilgili müjdeli bir haber verdi. Bu yıl Sağlık Bakanlığı'nda görülmemiş bir büyüklükte kadro açılacağını belirten Bakan Koca, 85 bin kişilik personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman, hangi braşnlarda alım olacak, kontenjan kaç?

Sağlık Bakanlığı'na görülmemiş bir büyüklükte kadro açılacağını belirten Bakan Koca, "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın." ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman, hangi braşnlarda alım olacak, kontenjan kaç? İşte, detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bakan Koca paylaşımında, "Sağlıkta Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın. Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın." ifadelerine yer verdi.

Alımın detaylarına ilişkin henüz ayrıntılar paylaşımadı. Sayfamızı takip ede