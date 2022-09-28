Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşa müjdeli haberi verdi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 85 bin personel alımı vatandaşın merak konusu oldu. Gündemde yer alan 85 bin personel alımı araştırılıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl, nereden yapılır?

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Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Sorusu vatandaşın merakla araştırdığı sorulardan bir tanesi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı duyuru ile vatandaş Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı hakkında araştırmalara başladı. Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl, nereden yapılır?

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşı sevindiren haberi verdi. Sosyal medya hesabından atama bekleyen sağlık çalışanlarına duyuru yapan Koca, sağlık çalışanlarını heyecanlandırdı. Fahrettin Koca'nın konu ile ilgili açıklaması şöyle;

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına verdiği 5 müjde, bugün itibarıyla, yine müjde değerinde yeni gelişmelerle tamamlandı. Camiamız adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullanan Koca, ayrıca sağlık çalışanlarının özlük hakları ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesine yönelik katkılarından dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e teşekkürlerini iletti.

Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosu açılacağına yönelik açıklamalarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın."