Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 42 bin 500 personelin istihdam edileceğinin müjdesini paylaştı. Sağlık çalışanlarının beklediği haberin gelmesinin ardından Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı ne zaman? Son dakika! Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? araması yapıldı.

Sağlık çalışanlarını sevindiren haber Bakan Koca'dan bugün geldi. Beklenen açıklamanın ardından arama motorlarında Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı ne zaman? Son dakika! Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? araması yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 42 bin 500 yeni personel istihdamı için alım süreçlerinin başlatıldığını açıkladı. İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 42 BİN 500 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Koca, "6069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir." dedi.

Tek tek alanları da yazan Bakan Koca, "42.500 yeni personel istihdamı. KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.