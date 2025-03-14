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SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU || Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve detayları belli oldu mu?

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU || Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve detayları belli oldu mu?
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Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı içerisinde 36.000 sağlık personeli alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Başvuru şartları ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte detaylar…

Sağlık alanında istihdam bekleyen adaylar için büyük bir fırsat olan 36 bin personel alımı, Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Hangi kadrolara alım yapılacak? İşte Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru şartları ve detayları!

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandığında tüm detaylar açıklanacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU || Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve detayları belli oldu mu?

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı 2025 personel alımı kapsamında aşağıdaki branşlarda alım yapılması planlanıyor:

  • Uzman Tabip: 32.464 kişi
  • Tabip: 3.498 kişi
  • Sağlık Memuru: 25 kişi
  • Ebe: 9 kişi
  • Hemşire: 2 kişi
  • Sağlık Teknikeri: 1 kişi
  • Diyetisyen: 1 kişi

Personellerin Görev Yapacağı Birimler:

Acil Sağlık Hizmetleri: 1 kişi

İlçe Sağlık Müdürlüğü / Toplum Sağlığı Merkezleri: 7 kişi

Sağlık Evleri: 8 kişi

Yataklı Tedavi Birimleri: 35.984 kişi

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU || Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve detayları belli oldu mu?

PERSONEL ATAMALARI NE ZAMAN?

36 bin sağlık personeli alımının yıl sonuna kadar yapılması bekleniyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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