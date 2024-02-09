SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, hangi tarihte 2024?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için başvuruda bulunmak isteyen birçok kişi internet üzerinde konu hakkındaki araştırmalarını sürdürmekte. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl da Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularının ÖSYM tarafından yayımlanacak olan başvuru kılavuzunun ardından başlayacağı belirtiliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, hangi tarihte 2024?

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından henüz yayımlanmayan başvuru kılavuzunun bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı için başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte, sağlık sektöründe çalışmak isteyen binlerce aday başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuru tarihlerinin netleşmesi için adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesini ve Sağlık Bakanlığı'nın duyurularını takip etmeleri önerilmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın personel alımıyla ilgili detaylı bilgilerin başvuru kılavuzunda yer alması beklenmekte olup, adayların başvurularını zamanında gerçekleştirebilmeleri için bu bilgileri dikkatle takip etmeleri önemlidir.