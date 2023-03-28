Sağlık Bakanlığı tarafından 31 bin 600 sözleşmeli personel alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. KPSS puanıyla alınacak sözleşmeli personelin 6 bin 69'u hemşire, 1530'u ebe ve 22 bin 507'si sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli personel alımı tercihleri ne zaman, nereden yapılır?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla Sağlık Bakanlığı, 31 bin 600 sözleşmeli personel alacak. Adaylar, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanıyla atanacak. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek. Arama motorlarında ise Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli personel alımı tercihleri ne zaman, nereden yapılır? sorusuna yanıt aranıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 31 BİN 600 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN, NEREDEN YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı tarafından 31 bin 600 sözleşmeli personel alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. KPSS puanıyla alınacak sözleşmeli personelin 6 bin 69'u hemşire, 1530'u ebe ve 22 bin 507'si sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olacak. Tercihler bugün başlayıp 3 Nisan'a kadar devam edecek.

Adaylar tercihlerini 28 Mart-3 Nisan'da tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığı'na posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Alım yapılacak olan pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şu şekilde: