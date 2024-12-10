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SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI || Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

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Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 personel alımı yapacağını duyurdu. Alımın ne zaman yapılacağı ve başvuru kılavuzunun yayımlanıp yayımlanmadığı merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar!

Türkiye genelinde sağlık sektöründeki ihtiyaçları karşılamak için harekete geçen Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Bu alımlar kapsamında hemşire, ebe, sağlık teknisyeni gibi farklı branşlarda personel istihdam edilecek. Başvuruların detaylarını merak edenler için Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu da önemli bir kaynak olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Detaylar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı, 10 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile toplam 26.673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacağını duyurdu. Bu alım, eleman temininde güçlük çekilen bölgelerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda istihdam edilecek personel kadrosu şu şekilde belirlendi:

  • 1 Diyetisyen
  • 9 Ebe
  • 2 Hemşire
  • 25 Sağlık Memuru
  • 1 Sağlık Teknikeri
  • 3.652 Tabip
  • 22.983 Uzman Tabip

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu henüz yayımlanmamıştır. Başvuruların başlayacağı tarih ve detaylı bilgilendirme, Sağlık Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI || Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sağlık Bakanlığı'nın gerçekleştireceği sözleşmeli personel alımına ilişkin şartlar ve detaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzu aracılığıyla açıklanacaktır. 2023 KPSS puanına göre yapılacak alımda, başvuru yapacak adayların ÖSYM'nin duyurularını takip etmeleri önemlidir.

Beklenen Şartlar:

2023 KPSS puanı,

Alım yapılacak kadroya ilişkin eğitim ve meslek kriterleri.

Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte, başvuru tarihleri ve süreç detayları kesinlik kazanacaktır. Adayların Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM'nin resmi sitelerini düzenli olarak kontrol etmeleri önerilir.

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI || Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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