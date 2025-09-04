Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı tarihi açıklandı mı?

2025 yılı içerisinde yapılacak ikinci etap personel alımı için Sağlık Bakanlığı hazırlıklarını sürdürüyor. İlk etapta 19 bin sağlık çalışanını kadrosuna katan bakanlığın, bu kez 18 bin kişilik yeni bir alım için ilan yayımlaması bekleniyor. Adaylar, sürecin başlayacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'nın ikinci etap personel alımına ilişkin takvim henüz resmiyet kazanmasa da, duyurunun eylül veya ekim aylarında yapılması bekleniyor. Başvuruların ÖSYM aracılığıyla merkezi yerleştirme sistemiyle alınacağı ve değerlendirmelerin KPSS puanına göre yapılacağı öngörülüyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da daha önce yaptığı açıklamada, ikinci alım sürecinin eylül ayında başlayacağını belirtmişti. Başvuru tarihleri ve kontenjan dağılımı ise bakanlıktan gelecek resmi açıklama ile netlik kazanacak. Adaylar, süreci yakından takip ederek duyuruları bekliyor.

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adayların başvuruları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda alınacak ve atamalar KPSS puan sıralamasına göre yapılacak. Bu nedenle hem başvuru tarihleri hem de kontenjanların nasıl dağıtılacağı sürecin en önemli aşamaları arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı'nın önceki açıklamalarına göre, sağlık hizmetlerinde kesinti yaşanmaması adına personel alımlarının 2025 yılı sonuna kadar kademeli olarak sürdürüleceği ifade edilmişti.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

18 bin kişilik kadronun; ebe, hemşire, diyetisyen, sağlık teknisyeni, teknikeri ve idari personel gibi çeşitli unvanlara dağıtılması öngörülüyor. Özellikle büyük şehirlerde sağlık personeline olan talebin artmasıyla birlikte, kontenjanların bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda dengeli bir şekilde planlanması bekleniyor.

KPSS 2025/5 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında gerçekleştirilecek olan 2025/5 merkezi yerleştirme sürecine ilişkin tercih kılavuzunun, geçmiş yıllardaki uygulamalara paralel olarak Eylül ile Ekim ayları arasında ÖSYM tarafından yayımlanması öngörülmektedir. Söz konusu tercih kılavuzu, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu kadrolara yapılacak atamalarda adayların tercihlerini yapabilmelerine imkân tanıyacak resmi bir rehber niteliği taşımaktadır.