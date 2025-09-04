Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Sağlık alanında kamu görevi üstlenmek isteyen çok sayıda aday, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak ikinci personel alımına ilişkin detayları merakla bekliyor. Başvuru sürecinin işleyişi, istenen belgeler ve başvuru tarihleri gibi konular, adayların en fazla bilgi aradığı başlıklar arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adayların tercih ve başvuru işlemleri, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden dijital olarak gerçekleştirilecek ve yerleştirmeler, KPSS puanlarına göre yapılacak. Bu nedenle, başvuru takvimi ile kontenjan dağılımı sürecin en kritik adımları arasında yer alıyor. Öte yandan, Sağlık Bakanlığı'nın daha önce yaptığı açıklamalarda, sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için personel alımlarının 2025 yılı sonuna dek aşamalı şekilde devam edeceği vurgulanmıştı.

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'nın ikinci etap personel alımına dair takvim henüz resmi olarak açıklanmasa da, başvuru sürecine ilişkin duyurunun Eylül veya Ekim aylarında yapılması bekleniyor. Alımın, ÖSYM tarafından yürütülecek merkezi yerleştirme sistemi üzerinden gerçekleştirileceği ve adayların KPSS puan sıralamasına göre değerlendirileceği öngörülüyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da önceki açıklamalarında ikinci alım sürecinin Eylül ayında başlayacağına işaret etmişti. Ancak, kesin başvuru tarihleri ile kontenjan dağılımı, Sağlık Bakanlığı'nın resmi açıklamalarıyla netlik kazanacak. Adaylar, süreci yakından takip ederek güncel gelişmeleri beklemeye devam ediyor.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Toplam 18 bin kişilik personel alımının, ebe, hemşire, diyetisyen, sağlık teknisyeni, teknikeri ve idari personel gibi farklı branşlara dağıtılması planlanıyor. Özellikle büyükşehirlerde sağlık çalışanlarına olan talebin artması nedeniyle, kontenjanların bölgesel ihtiyaçlara uygun ve dengeli şekilde belirlenmesi bekleniyor.

KPSS 2025/5 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2025/5 merkezi yerleştirme dönemine ilişkin tercih kılavuzunun, önceki yıllardaki uygulamalara benzer şekilde, ÖSYM tarafından Eylül-Ekim ayları arasında yayımlanması beklenmektedir. Bu kılavuz, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu pozisyonlara adayların tercihlerini yapabilmesi için rehberlik eden resmi bir doküman olarak hizmet vermektedir.