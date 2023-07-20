Gözlerin çevrildiği yerel seçimlerde AK Parti'nin İBB adayının kim olacağı herkes tarafında merak ediliyor. Kulislerde Murat Kurum, Tevfik Göksu ve Şadi Yazıcı isimleri ön plana çıkarken vatandaşlar Sağlık Bakanı İBB adayı mı olacak? Fahrettin Koca İBB adayı mı olacak? sorularına yanıt aradı.

AK Parti'de İBB adaylığı için sürpriz bir isim daha gündeme geldi

Sağlık Bakanı İBB adayı mı olacak? Fahrettin Koca İBB adayı mı olacak? soruları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta "Aşkım, sevdam" olarak nitelendirdiği İstanbul'da AK Parti'nin adayının kim olacağı herkes tarafından merak ediliyor. Daha önce kulislerde adaylık için Murat Kurum, Tevfik Göksu ve Şadi Yazıcı isimleri ön plana çıkmıştı. Şimdilerde ise Sağlık Bakanı İBB adayı mı olacak? Fahrettin Koca İBB adayı mı olacak? soruları gündeme geldi.

SAĞLIK BAKANI İBB ADAYI MI OLACAK?

Gözlerin çevrildiği yerel seçimlerde AK Parti'nin İBB adayının kim olacağı herkes tarafında merak ediliyor. Kulislerde Murat Kurum, Tevfik Göksu ve Şadi Yazıcı isimleri ön plana çıkarken son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ismi de muhtemel adaylar arasında anılmaya başlandı.

ERDOĞAN "FETRET DEVRİNDEN ÇIKARTACAĞIZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir açılışta "Bizden önce on yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul, 1994'ten itibaren mahalli idareler boyutuyla da altın yıllarını yaşamıştı ancak İstanbul'u birkaç senedir, yerel hizmetler noktasında tekrar bir fetret devrine girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Önümüzdeki 9 ay süresinde hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul'u içinde sürüklendiği bu fetret devrinden hep beraber çıkartacağız" ifadelerini kullanmıştı.

3 İSİM ÖN PLANA ÇIKIYORDU

Bu çıkış sonrası AK Parti'nin megakentte kimi aday göstereceği daha büyük önem kazanmaya başlamıştı. AK Parti kulislerinde uzun süredir adaylık için 3 isim ön plana çıkıyordu. Bu isimler Murat Kurum, Tevfik Göksu ve Şadi Yazıcı'ydı.

MURAT KURUM;

Adaylık için ismi geçen bir diğer isim Murat Kurum... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı devreden AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un da özellikle deprem bölgesinde ortaya koyduğu gayret ve mücadele adaylık için isminin ön plana çıkmasında önemli bir etken oldu.

TEVFİK GÖKSU;

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da adaylık için ismi geçenlerden... Özellikle İBB meclisinde muhalefet tarzıyla adından söz ettiren Göksu'nun da 2024 yılında AK Parti'nin İBB adayı olabileceği konuşuluyor.

ŞADİ YAZICI;

Adaylık için konuşulan son isim ise Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı... Sosyal medyayı aktif kullanan ve gerek teknoloji konusunda yaptığı çalışmalar gerekse gençlerle iyi bir iletişimi olan Şadi Yazıcı'nın Kadir Topbaş ekolüne yakın bir isim olması şansını artırıyor. Hatırlanacağı üzere İBB'nin Tuzla'daki bir açılışında sahneden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Başkan Yazıcı, öfkeli bir grubun saldırısına uğramıştı. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da dik duruşundan dolayı Şadi Yazıcı'ya teşekkür etmişti.

BAKAN KOCA İSMİ DE GÜNDEME GELDİ

Kulislerde adaylık için bu isimler ön plana çıkarken son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ismi de muhtemel adaylar arasında anılmaya başlandı. Ancak Bakan Koca'nın adaylık konusundaki tavrı henüz net değil.