Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sultangazi'de vatandaşlar buluşup sohbet etti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sultangazi de vatandaşlar buluşup sohbet etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sultangazi'de vatandaşlar buluşup sohbet etti

İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sultangazi de vatandaşlar buluşup sohbet etti. Koca, Omuz omuza verirsek bu toprakların bu coğrafyanın bize yüklediği misyonun sorumluluğun farkında olursak başaramayacağım hiçbir iş olmaz bundan emin olun" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sultangazi Gazi Mahallesi İsmet Paşa Caddesi esnaflarını ve vatandaşları ziyaret etti. İlçe sakinleriyle yakından ilgilenen Bakan Koca sorunları dinledi, esnaflarla sohbet etti. Kocaya, gençler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omuz omuza verirsek bu toprakların bu coğrafyanın bize yüklediği misyonun sorumluluğun farkında olursak başaramayacağım hiçbir iş olmaz bundan emin olun" dedi.