'Hiçbir şey başaramazsın' denilen sağır ve dilsiz genç fırının en iyi ustası oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ve "sen hiçbir şey başaramazsın" denilen 24 yaşındaki sağır ve dilsiz Suat Aşkan, 5 ay içinde çalıştığı fırının en iyi ustalarından biri oldu.

Doğuştan hem sağır hem de dilsiz olan Suat Aşkan, başarısıyla taktir kazanıyor. 9 çocuklu Aşkan ailesin ortanca çocuklarından olan Suat Aşkan; anne ve babasının vefatı, 4 kardeşinin de evlenip başka yerlere taşınmasıyla 2'si 3 kardeşiyle yaşamaya başladı. Bir kaç yerde çalışan Aşkan, duymadığı ve konuşmadığı için işten çıkartıldı. 'Sen hiçbir şey başaramazsın' denilen Aşkan, en son kardeşi Rojbin Aşkan'ın çalıştığı fırında işe başladı. 5 ay içinde her şeyi el hareketleriyle öğrenen Suat Aşkan, kısa sürede büyük yol kat ederek fırının en iyi ustaları arasında yerini almayı başardı.

Açıklamalarda bulunan Rojbin Aşkan, "Herkes ona 'sen başaramazsın' diyordu. Ancak Suat ağabeyim başardı. Ağabeyim tüm engellilere örnek olabilir. Biz daha önce abim için çok yere iş için gittik ama kimse almadı. Çünkü duymuyor ve konuşmuyor diye hep negatif baktılar. Bende bir gün fırın sahibi Nesin Akça Beye ağabeyimin durumunu anlatarak iş istedim. Sağ olsun kabul etti ve ağabeyim burada çalışmaya başladı. Abim 5 ay içinde burada tüm işleri en iyi şekilde yaparak başardı. Şimdi hamurundan tutun ekmek satışına kadar hepsini yapıyor. Ona herkes diyordu 'sen hiçbir şey başaramazsın' ama o başardı ve en iyi usta da oldu. Bize bu imkanı sağlayan Nesin Beye çok teşekkür ediyoruz" dedi.

İş yerin sahibi Nesin Akça ise Suat'ın şimdi en iyi ustalarından biri olduğunu belirterek, "Bizim bir iş arkadaşına ihtiyacımız vardı. Önceden bir bayan arkadaş aldık, ardından böyle bir abisinin olduğunu söyledi. Sağır ve dilsiz abisini işe almamı istedi. Biz de kabul ettik ve gelip çalışmaya başladı. Bizim tüm düşüncelerimizi alt üst etti. İlk başladığında zorlandı ama başardı ve şimdi en iyi şekilde hamurundan ekmek yapımına ve satışına kadar çok güzel öğrendi. Şimdi de fırının en iyi ustalarında biri oldu. O bileğin hakkıyla ekmek kazanıyor ve evine ekmek götürüyor. Biz onu çok sevdik, o buranın neşe kaynağı oldu. Hepimiz ona alıştık o da bize alıştı. Engelli olmak hiçbir işi başaramamak anlamına gelmiyor. Bunu Suat arkadaşımızdan gördük. Bizde iş yeri sahibi olarak Suat kardeşimize hep sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.