Los Angeles adli tıp kurumundan yapılan açıklamaya göre 36 yaşındaki Sage'in ölüm nedeni açıklandı. 2012 yılında vefat eden Rocky'nin oğlu Sage Stallone'un ölüm sebebi belli oldu. Peki, Sage Stallone neden ve kaç yaşında öldü? Sage Stallone hastalığı nedir, ölüm nedeni ne?

2012 yılında hayata veda eden Hollywood'un ünlü aktörü Sylvester Stallone'nin oğlu Sage'in otopsi raporu yayınlandı. Peki, Sage Stallone neden ve kaç yaşında öldü? Sage Stallone hastalığı nedir, ölüm nedeni ne? Detaylar haberimizde…

SAGE STALLONE NEDEN VE KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

2012 yılında aramızdan ayrılan ünlü Hollywood aktörü Sylvester Stallone'un oğlu Sage'in otopsi raporu sonuçlandı. Rapor, 36 yaşındaki Sage'in kalp sorunları nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koydu. ABD'li oyuncu Sylvester Stallone'un geçtiğimiz ay vefat eden oğlu Sage'in otopsi süreci tamamlandı. Los Angeles Adli Tıp Kurumu'nun açıklamasına göre, 36 yaşındaki Sage'in ölüm nedeni kalp rahatsızlığı olarak belirlendi.

SAGE STALLONE HASTALIĞI NEDİR, ÖLÜM NEDENİ NE?

Sage, Los Angeles'taki evinde ölü bulunmuştu ve odasında çeşitli ilaç şişeleri bulunması, ünlü aktörün oğlunun intihar etmiş olabileceği düşüncesini akıllara getirmişti. Bazı dergi ve gazetelerde Sage'in şüpheli ölümü hakkında farklı yazılar çıkmış ve ünlü yapımcının madde bağımlısı olduğuna dair spekülasyonlar yayılmıştı. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre resmi otopsi raporunda Sage'in ölüm nedeni olarak "Koroner arter hastalığı" belirtilmiştir.