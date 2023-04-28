Sağanak yağış sonrası Develi'de caddeler göle döndü

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde aniden etkili olan sağanak yağış caddeleri göle çevirdi.

Develi ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. 1 saat içerisinde etkili olan yağmur ve dolu, ilçede hayatı olumsuz yönde etkiledi. Esnaf dükkanlarını su bastı, dışarıda kalan vatandaşlar kendilerini mağaza ve marketlere attı. Yol kenarına koyulan dubalar cadde ortasında sürüklenirken trafikteki sürücüler de zor anlar yaşadı.