Safranbolu'yu 400 Bin Kişi Ziyaret Etti

TUNAKAN YILDIRIM

UNESCO Dünya Mirası şehirlerinden Karabük'ün Safranbolu ilçesini Kurban Bayramı tatili süresince yaklaşık 400 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Bizi en çok sevindiren nitelikli turistlerin gelmesi ve hedeflerimiz arasında yer alan konaklamalı gün sayısının 2'ye çıkmış olması" dedi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurtdışından gelen turistlerin bayram tatili tercihi tarihi kent Safranbolu oldu. 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler tarihi han, hamam ve konaklarıyla ünlü, dünyanın en iyi korunan 20 kentinden biri olan Safranbolu'nun tarihi konaklarında konakladı.

"KURBAN BAYRAMI'NDA 400 BİN KİŞİNİN SAFRANBOLU'YU ZİYARET ETTİ"

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ANKA Haber Ajansı'na bayram tatilinde şehre olan ilgiyi şöyle anlattı:

"Ramazan Bayramı'nı olduğu gibi Kurban Bayramı'nı da çok yoğun geçirdik. Hatta öyle yoğun ki biz şunu çarşı esnafından da duyduk uzun yıllardır görülmemiş bir yoğunluk bu. Yani hem Ramazan Bayramı'nda hem bu Kurban Bayramı'nda belki de Kurban Bayramı'nda daha da bir yoğunluk var ki enteresan olan şu yaz dönemi deniz turizminin daha yoğun olduğu bu dönemde, bizim bölgelerimiz genelde turist ağırlama konusunda daha zayıf kalır ama 2 bayramdır ciddi anlamda yerli ve yabancı turisti Safranbolu'da ağırlama mutluluğuna eriştik. Aslında sayı çok önemli değil gerçekten 400 bine yakın bir sayı olduğu konuşulsa da bizim için önemli olan nitelikti.

"BU BAYRAMDA NİTELİKLİ TURİST AMACIMIZA ULAŞTIĞIMIZI GÖRMEK ÇOK SEVİNDİRİCİ"

Bizim Safranbolu Belediyesi'nin Safranbolu Turizm İşletmeciler Derneği'nin ve esnafımızla birlikte amacımız Safranbolu'daki turizmin nitelik anlamında kalitesini yükseltmek gelen turistin de alım gücü yüksek turist kitlesine dönüşmesini sağlamaktı. Bizi en çok sevindiren de bu bayramda bu hedefimize amacımıza ulaştığımızı görmek oldu. Çarşı esnafıyla da konuşursanız bunu net bir şekilde anlarsınız ki gerçekten ciddi para bırakan, harcama yapan ve kültür turizminden anlayan nitelikli turistlerin geldiğini onlar da söylüyorlar. Bunun farkındalar, ben bu açıdan çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Safranbolu Belediyesi ve Belediye Başkanı olarak yaptığımız tüm çalışmalar bu süreçte buna yönelikti. Yaptığımız ziyaretler, festivalin içerikleri, buraya davet ettiğimiz tanınmış kişiler, çıkardığımız yayınlar yani turizmin geliştirilmesi anlamında yapılan tüm çalışmalar bunun içindi ve amacımıza ulaştığımızı görmek bu çabaların meyvesini yiyor olmak yemeye başlamış olmak da gerçekten beni mutlu etti. Biz aynı şekilde aynı çizgide devam edeceğiz. Ben hem Safranboluluların hem de çarşı esnafının sayıya değil niteliğe takılmasını istiyorum. Ciddi anlamda tabii ki gelen turistin niteliği önemliyse de bizim hizmetimizin kalitesi ve ürün kalitesi de elbette ki çok önemli o yüzden bu açıdan da eğitim çalışmaları bilgilendirme çalışmaları yapılıyor tarihi çarşıda, onun da güzel dönüşlerini mutlaka önümüzdeki günlerde alacağız.

"SAFRANBOLU'DA TURİZM KONAKLAMA GÜN SAYISININ 2 GÜNE ÇIKMASI BİZİ MUTLU ETTİ"

Bu bayram ve bir önceki bayramda da değişen durumlardan bir tanesi de Safranbolu'daki konaklama gün sayısının artışı. Birkaç yıl önce 0.79 olan konaklama gün sayısı yakın bir zamanda 1.25'e bu son bayramlarda da 2'ye çıkmış durumda. Bunu da yine bizzat işin içinde olan turizm işletmecilerinden duymak mümkün, biz bunu tespit ettik. Bu da çok sevindirici bir durum. Safranbolu için hedeflerimiz arasında konaklama gün sayısını en az 2 güne çıkarmak vardı çünkü."