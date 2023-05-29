Safranbolu, Türk Hava Yolları ekranlarında tanıtılıyor

Safranbolu Belediyesi'nin girişimleriyle kent farklı platformlarda tanıtılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Mor Bayrak, İDO TV'ler, fuarlar ve tanıtım filmlerinin ardından Safranbolu, Türk Hava Yolları (THY) ekranlarında tanıtılıyor.

Safranbolu Belediyesi'nin girişimleriyle kent farklı platformlarda tanıtılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Mor Bayrak, İDO TV'ler, fuarlar ve tanıtım filmlerinin ardından Safranbolu, Türk Hava Yolları (THY) ekranlarında tanıtılıyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, geçen aylarda yaptığı açıklama ile bu yıl turizmi canlandırmak, Safranbolu'yu turizmde hak ettiği yere getirmek adına çeşitli çalışmalar başlattıklarını duyurdu. Bu çerçevede, Türk Hava Yolları ekranlarında da Safranbolu'nun tanıtımına başlandı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Başkan Köse, şunları söyledi:

"Yapımcı ve yönetmen Kürşat Kızbaz ile yaptığımız görüşme sonrasında çekimlerin tamamlanmasının ardından yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda Safranbolu'muzun görüntüleri gösterime başladı. Öncelikle değerli yönetmen Kızbaz'a ilçemizin tanıtımına sağladığı katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Tanıtım adına projelerimiz devam edecek. Safranbolu ilgili olduğu tüm platformlarda yerini alacak. Safranbolu'yu ülkemizin cazibe merkezi haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmalarımız devam edecek."