Safranbolu'da Yağmur Suyu Drenaj Hattı Çalışmaları Tamamlandı

Safranbolu Belediyesi, aşırı yağışlar sonrası sel baskınlarını önlemek için başlattığı yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarını tamamladı. İki etapta toplamda bin 200 metre alana yağmur suyu drenaj hattı yapıldı.

Safranbolu Belediyesi tarafından aşırı yağışlar sonrası sel baskınlarının yaşanmaması için başlatılan yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarını tamamlandı.

Safranbolu'da da kuvvetli yağışların oluşturduğu sel suları ilçenin üst bölgelerinde başlayıp, orta ve alt bölümüne doğru çoğalarak konut veya bahçelerde baskınlara neden oluyordu. Bunun önüne geçilmesi adına alınan kararla birlikte yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarına 2022 Temmuz ayında start verildi.

İlk olarak 1. Etapta İncekaya Caddesi, Şimşek Sokak, Tokatlı Caddesi, Çiftlik Caddesi üzerinde çalışmalarını sürdüren Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler 2. Etapta Eriklik Caddesi, Bulut Caddesi, Çiftlik Caddesi'nde de hat yapım çalışmalarını sonlandırdı. 2 etapta toplamda bin 200 metre alana yağmur suyu drenaj hattı çalışması yapıldı. Maliyeti 2 milyon TL'yi bulan projenin sona ermesi ile birlikte yağmur suyu baskınlarının önüne geçilebilecek.

Öte yandan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarının ardından bozulan yollar yapılan sistemli çalışma ile Fen İşleri Müdürlüğü Yol Bakım ve Onarım Şefliği ekiplerince asfaltlandı.