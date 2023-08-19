UNESCO kenti Safranbolu'da bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 325 bin kişi konakladı. Yabancı turist sayısında ise geçen yıla göre yüzde 290'lık bir artış yaşandı. Osmanlı mimarisi ve kültürüyle ünlü olan Safranbolu, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

UNESCO kenti Safranbolu'da yabancı turist sayısında yüzde 290'lık artış görüldü

Osmanlı şehri Safranbolu'da ilk 6 ayda 325 bin kişi konakladı

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesini bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 325 bin kişi ziyaret ederken, yabancı turist sayısında geçen yıla göre yüzde 290'lık artış yaşandı.

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak nitelendirilen Safranbolu, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini görmeye devam ediyor. Han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran ilçede ilk 6 ayda 325 bin turist konaklama yaptı. En çok Uzakdoğuluların tercih ettiği kentte yerli 272 bin 636, yabancı olarak da 52 bin 364 kişi konakladı.

"Korumanın başkenti" olarak da adlandırılan Safranbolu 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında yapılan evleri ve Arnavut kaldırımlarıyla misafirlerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, pandemi sonrası Safranbolu'da yılın ilk altı ayında yabancı turist anlamında yüz güldüren gelişmeler yaşandığını belirtti.

Yabancı ziyaretçi bakımından geçen yıla göre yüzde 290'lık bir artış yaşandığını ifade eden Ergüder, "Bu pandemi öncesine dönmeye başladığımızı gösteriyor. Yerli turist sayısında çok büyük bir artış olmasa da yine de yukarı yönlü bir gidiş olması mutluluk verici" dedi.

Safranbolu'nun pandemi öncesinde olduğu gibi yine Uzakdoğu pazarının göz bebeği halinde olduğunu aktaran Ergüder, "Safranbolu olarak en çok Uzakdoğu pazarından ziyaretçi ağırlıyoruz ama bununla birlikte dünyanın her yerinden, Amerika'dan, Japonya'dan, Malezya'dan İtalya'dan, her yerden ziyaretçi ağırlamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Ergüder, dernek olarak Safranbolu için doğru pazarlar üzerinde çalışıp tanıtım faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.