Safranbolu'da Turist Sayısı Arttı

UNESCO Dünya Miras Listesindeki Safranbolu ilçesinde yılın ilk 6 ayında konaklayan turist sayısı geçen yıla göre artış gösterdi. İlçede bu dönemde 80 bin 652 turist konakladı. Yabancı turistler arasında en fazla Tayvanlılar yer aldı.

Tarihi konaklarıyla ünlü UNESCO Dünya miras Listesindeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yılın ilk 6 ayında konaklayan turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede bu yılın ilk 6 ayında 68 bin 151'i yerli, 12 bin 501'i yabancı olmak üzere 80 bin 652 turist konakladı.

Osmanlı döneminden bugünlere kadar korunabilen yapılara sahip Safranbolu, 2022 yılının ilk 6 ayında ise 71 bin 84 turist ağırladı.

Yüzde 13.47'lik artış yakalayan ilçeye, bu yıl günübirlikçilerle yaklaşık 800 bin turist geldi.

Bu yılın ilk 6 ayında 100 ülkeden ilçeye gelen 12 bin 501 yabancı turistten, 5 bin 526'sını Tayvanlılar oluşturdu.

Aynı dönemde ilçeyi ziyaret eden yabancılar arasında 3 bin 156 Taylandlı ve 383 Çinli turist yer aldı.