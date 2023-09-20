Safranbolu'da şarampolde otomobil devrildi, 1 kişi yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralanan kişi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampolde devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı.
M.T. idaresindeki 78 BB 513 plakalı otomobil, Karabük- Kastamonu kara yolu Kadıbükü köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.
Şarampole devrilen otomobildeki A.H.T. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil