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Safranbolu'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil refüje çarptı ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.