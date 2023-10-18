Safranbolu'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil refüje çarptı ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
F.D. idaresindeki 78 YB 634 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Bostanbükü köyü yakınlarında refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü F.D, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil