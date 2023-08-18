Safranbolu'da Otomobilin Motosikletlere Çarpması Güvenlik Kamerasında

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, otomobilin park halindeki 2 motosiklete çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bir sürücü, otomobilini Çamlıca Sokak'ta park etmeye çalıştı. Bu sırada sürücü, önünde park halinde bulunan 2 motosikleti çarparak devirdi.

Aracından inen sürücü, motosikletleri kaldırarak olay yerinden uzaklaştı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, otomobilin motosikletlere çarpması ve motosikletlerin devrilmesi, daha sonra sürücünün motosikletleri yerden kaldırması yer aldı.