Safranbolu'da Otomobil Yangını

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi'nde Mustafa Ö. idaresindeki 78 BN 559 plakalı otomobil, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bostanbükü Bulvarı'nda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Durumu fark edip aracını yol kenarına çeken sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, araç kullanılamaz hale geldi.