Safranbolu'da Otomobil Şarampole Uçtu: Sürücü Yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. 3 metre yükseklikten su kanalına düşmekten son anda kurtulan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. 3 metre yükseklikten su kanalına düşmekten ise son anda kurtulan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Karabük-Bartın kara yolu Beştepeler mevkiinde meydana geldi. Bartın yönüne giden Y.A. idaresindeki 78 SV 799 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip şarampole uçtu. 3 metre yükseklikten su kanalına düşmekten son anda kurtulan otomobildeki sürücü Y.A., yaralandı. Yaralı sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK