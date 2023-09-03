Safranbolu'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

F.K. idaresindeki 55 DN 363 plakalı otomobil, Karabük-Bartın kara yolu Kırıklar köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü F.K. ile araçtaki A.K, F.K, M.A.K. ve S.K, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.